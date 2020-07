Via Tolstoj, Reale Group rinnova gli affitti e blocca il piano di riqualificazione

Congelato il progetto di riqualificazione dell'area di via Tolstoj di proprietà di Reale Group, ora occupata da alcuni palazzi i cui residenti si erano visti recapitare, durante l'emergenza covid, la comunicazione che non sarebbe stato loro rinnovato il contratto di locazione. La questione aveva fatto parlare parecchio, fino ad un incontro tra la proprietà da una parte e il Comune dall'altra, con il sindaco Beppe Sala e l'assessore all'urbanistica ed edilizia privata Pierfrancesco Maran.

Un vero e proprio tavolo di confronto sarà però avviato a settembre: solo alla sua conclusione, e solo di fronte ad un progetto condiviso negli scopi e nei tempi, Reale Group partirà con una riqualificazione dell'area. Per il momento ha provveduto a inviare una lettera ai quindici inquilini sotto sfratto effettivo, dicendo loro di non considerare la disdetta precedente e di intendere il loro contratto rinnovato fino alla scadenza. Il problema riguarda però in totale 270 famiglie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La marcia indietro è comunque evidente, sia nelle modalità sia nei tempi. Il progetto di riqualificazione viene rimandato a una data futura ancora da destinarsi e, soprattutto, si garantisce da parte di Reale Group una continua comunicazione con gli inquiilini per fare sì che tutto venga condiviso, fino alla fine.