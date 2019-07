Camion contromano, scende mentre arriva il tram e si becca la portiera in faccia

Avrebbe parcheggiato il camion contromano e avrebbe aperto la portiera mentre stava arrivando il tram della linea 3. E così si è preso lo sportello in faccia. Un impatto violento che lo ha fatto finire in ospedale. È successo lungo via Mantegani a Milano (zona Piazzale Abbiategrasso) nella mattinata di lunedì 29 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 9.50, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del ferito — un ragazzo di 23 anni — sembravano gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso, ma fortunatamente è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale di Atm. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente i tram della linea 3 sono stati deviati da piazzale Abbiategrasso a piazza 24 maggio; nella tratta interrotta Atm ha organizzato un servizio con bus sostitutivi.