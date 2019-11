"Ma che bel cappello che hai, bimba": il papà si arrabbia, lo prende a testate e scappa

Si è chinato davanti ai suoi genitori e le ha fatto un complimento: "Ma che bel cappello che hai!". La risposta non è stata quello che si aspettava, anzi: si è preso una testata in pieno volto da parte del papà della bimba. È successo nella giornata di domenica 24 novembre al terminal dei bus di Famagosta a Milano.

Tutto è successo nel pomeriggio di domenica, come riferito dalla vittima, un italiano di 49anni, agli agenti della Questura. L'uomo ha raccontato ai poliziotti, intervenuti sul posto su sua richiesta, di essersi avvicinato a una famiglia fuori dal terminal degli autobus e di essersi chinato per fare un complimento alla loro bimba.

Secondo la sua ricostruzione avrebbe fatto un apprezzamento cordiale che però non è piaciuto al padre della piccola che lo ha colpito su una testata per poi far perdere le sue tracce insieme alla famiglia. Fortunatamente il 49enne non ha riportato gravi traumi ma solo una ferita al labbro. Sul caso sono al lavoro gli agenti della Questura.