Milano, usano il pick-up come ariete: sfondano la vetrina e rubano una macchinetta al bar

Hanno ingranato la retro e hanno usato il pick-up come se fosse un ariete sfondando la vetrina del bar. Poi, in pochi attimi, si sono diretti verso la macchinetta cambiamonete, l'hanno caricata sul mezzo e sono scappati nel buio della notte.

Spaccata in via Voltri a Milano (zona Barona) nella notte tra giovedì e venerdì 17 luglio. I ladri, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, hanno derubato il bar gestito da un cittadino cinese di 29 anni.

Sul caso stanno facendo luce i detective di via Fatebenefratelli, secondo quanto trapelato sembra che i malviventi avessero il volto nascosto da alcuni cappucci. Per il momento non è chiaro quante banconote fossero custodite all'interno della macchinetta.