Non torna in comunità dopo un permesso: va dalla moglie e litiga con lei, arrestato

Da qualche giorno era scomparso dalla comunità della provincia di Pavia presso cui svolgeva l'affidamento ai servizi sociali, in alternativa al carcere. E' ricomparso a casa della moglie e dei figli, a Milano. Ed è stato arrestato dalla polizia.

Tutto ha inizio il 28 dicembre, quando l'uomo - un italiano di 39 anni - ottiene un permesso di qualche giorno, fino al 31. Ma a San Silvestro non si fa vedere in comunità. I responsabili avvertono allora la polizia giudiziaria e scatta l'ordine di sospensione dell'affidamento ai servizi sociali, che tradotto significa ordine di arresto per riportarlo in carcere.

Il 5 gennaio, come detto, il 39enne ricompare e si presenta a Milano, in via De Pretis (zona San Paolo), a casa della moglie che vive lì coi figli. La coppia inizia a litigare, anche se soltanto verbalmente, e lei decide di chiamare il 112. I poliziotti arrivano in via De Pretis e trovano l'uomo ancora nei paraggi. Verificato che su di lui pendeva appunto l'ordine di sospensione dell'affidamento in prova, lo arrestano.