"Scusa, hai una sigaretta?": ragazzo preso a pugni in strada e rapinato del cellulare, ferito

Quando si è accorto che quei tre ragazzi - due uomini e una donna - lo stavano seguendo, ormai era troppo tardi. Loro si sono avvicinati, gli hanno chiesto una sigaretta e poi lo hanno scippato, senza farsi problemi nel colpirlo.

Un ragazzo di venticinque anni è stato picchiato e rapinato domenica sera in via Tobagi, zona Barona a Milano. Verso le 20, stando a quanto riferito dalla stessa vittima, il 25enne è stato fermato in strada da due giovani e una ragazza, che gli hanno chiesto una sigaretta. In quel momento uno dei tre gli ha scippato il telefono da mano e quando lui ha provato a reagire il gruppo lo ha colpito con alcuni pugni al volto.

Il 25enne - che aveva già visto i tre che lo tenevano d'occhio qualche attimo prima - è rimasto a terra ferito ed è stato soccorso da un passante, che ha poi allertato la polizia.

La sua serata si è conclusa all'ospedale San Paolo, dove è stato trasportato per essere medicato.