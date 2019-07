Milano, ragazzino aggredito, sbattuto per terra e rapinato in strada: tre giovanissimi nei guai

Tre giovani di 16 anni (due ragazzi e una ragazza) sono stati indagati per rapina aggravata dagli agenti della questura di Milano dopo che avevano aggredito e derubato un loro coetaneo in via Biella a Milano (zona Barona) nella serata di giovedì 11 luglio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 20.30, come riferito da via Fatebenefratelli. Il ragazzino — secondo quanto denunciato alle forze dell'ordine — sarebbe stato avvicinato da due giovani (la ragazza sarebbe rimasta in disparte) che, al culmine di una discussione, lo avrebbero aggredito e fatto fatto rovinare a terra per poi allontanarsi con il suo cellulare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno rintracciato i giovani poco distanti, addosso a uno di loro è stato trovato il telefono della vittima. Nei loro confronti è scattata una denuncia.