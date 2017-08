Sorelle rapinate mentre aspettano il bus: aggredite a bottigliate e morsi per la borsa

Una, la più piccola, si è beccata un fendente al collo. L’altra, sua sorella maggiore, un morso alla mano. Il tutto, per una borsetta.

È stata una serata da incubo, quella di martedì, per due ragazze - due sorelle marocchine di trenta e ventidue anni -, aggredite poco prima di mezzanotte mentre aspettavano l’autobus 95 in via Santa Rita da Cascia, zona Barona a Milano.

Le due, secondo quanto hanno raccontato loro stesse alla Questura, sono state avvicinate da tre sconosciuti - descritti come nordafricani - che si sono immediatamente scagliati contro la ventiduenne per rubarle la borsa, con all’interno soldi e documenti.

Uno degli aggressori ha colpito la vittima con un coccio di bottiglia al collo, mentre gli altri due hanno bloccato la sorella mordendole con forza la mano. Afferrato il bottino, i tre sono poi fuggiti e hanno fatto perdere le loro tracce.

Le due sorelle, ferite, sono state medicate sul posto dall’equipaggio di un’ambulanza del 118: fortunatamente le ferite riportate erano superificiali e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sulla rapina indaga la polizia.