Milano, un ragazzino di 14 anni rapinato all'oratorio: scippato del Rolex da 5mila euro

Un ragazzo di quattordici anni, italiano, sarebbe stato rapinato giovedì pomeriggio all'interno dell'oratorio "Chiesa rossa" di via Neera.

Poco dopo le 16, stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, il giovane sarebbe stato avvicinato da un uomo - da lui descritto come un ragazzo di colore - che gli avrebbe ordinato di dargli l'orologio "perché ho bisogno di soldi". Dopo un iniziale rifiuto del quattordicenne - che era in oratorio insieme agli amici -, il ladro gli avrebbe urlato "ti faccio male" e gli avrebbe afferrato il braccio per strappargli l'orologio, un Rolex Explorer dal valore di 5mila euro. Poi, col bottino in mano, lo scippatore sarebbe fuggito a bordo di una bici facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti intervenuti hanno raccolto la testimonianza del giovane e hanno ascoltato anche il prete presente in oratorio e gli altri ragazzi, ma nessuno di loro ha visto nulla. Si indaga.