Picchiata e rapinata in strada mentre torna dal lavoro: finisce in ospedale, indaga la questura

È stata aggredita, picchiata e rapinata in strada mentre stava tornando dal lavoro. Ha cercato di difendersi ma è stato tutto inutile. L'epilogo? Il malvivente è riuscito a scappare con la refurtiva mentre lei è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Rapina in via Mazzolari a Milano nella tarda serata di martedì 7 gennaio: una filippina di 47 anni è stata derubata mentre stava rincasando. La donna ha cercato di difendersi ma lui è riuscito ad avere la meglio: l'ha colpita e poi si è impossessato della borsa con all'interno banconote per 150 euro.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Questura di Milano che i sanitari del 118, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, fortunatamente non ha riportato gravi contusioni. Sul caso sta indagando la questura.