Rapina una farmacia, tenta di scappare in taxi e se ne va in autobus: braccato e arrestato

Aveva appena rapinato una farmacia e dopo aver cercato di scappare in taxi, senza riuscirci, si stava allontanando con un autobus della linea 74. E per lui sono scattate le manette. È successo in via Ettore Ponti a Milano (zona Barona) nella serata di martedì 30 luglio, in manette un italiano di 57 anni già noto alle forze dell'ordine. La notizia è stata resa nota da via Fatebenefratelli con un comunicato.

Tutto è accaduto intorno alle 19.10 quando il rapinatore è entrato nella farmacia Barona di Piazza Miani e facendo finta di avere una pistola nel borsello ha minacciato le farmaciste e si è fatto consegnare i contanti presenti nel registratore di cassa. Nel frattempo una donna che era all'interno della farmacia è scappata sul retro e ha lanciato l'allarme mettendo in moto il piano antirapine della Questura.

Appena uscito dall'esercizio commerciale il 57enne ha cercato di prendere un taxi ma una farmacista corsa fuori per bloccarlo ha urlato al tassista di non partire. Così il rapinatore è sceso dall'auto ed è fuggito verso via Biella dove è salito a bordo dell'autobus Atm della linea 74. Un testimone, tuttavia, ha segnalato il fatto alla polizia e così gli agenti delle volanti del commissariato di Scalo Romana hanno agganciato e bloccato il bus in via Ettore Ponti: il conducente ha aperto la porta anteriore facendo salire i poliziotti che hanno bloccato e ammanettato il 57enne, in tasca gli sono stati trovati 165 euro.

Il rapinatore è una persona già nota alle forze dell'ordine, alle spalle ha precedenti per rapina, furto, stupefacenti ed evasione. Quando ha commesso la rapina fa sapere la polizia, era sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal questore di Milano.