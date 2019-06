Milano, aggredito e rapinato mentre parcheggia nel box: in fuga con il Rolex

Ha aspettato che scendesse dall'auto per aprire il box, poi gli è saltato addosso alle spalle e gli ha strappato il Rolex da 4mila euro che indossava. Infine è scappato facendo perdere le proprie tracce. È successo nella serata di sabato 29 giugno in via Guglielmo Ferrero a Milano (zona Barona), vittima della rapina un uomo di 78 anni.

Tutto è accaduto alle 19.50, come ha denunciato l'anziano agli agenti della questura. La vittima, scaraventata a terra dall'aggressore, non sarebbe riuscito a fornire ulteriori dettagli per identificare il rapinatore. Sul caso sono al lavoro gli agenti di via Fatebenefratelli.