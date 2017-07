Milano, aggredisce un'anziana davanti alla chiesa: prete insegue ladro e lo fa arrestare

Dopo aver assistito allo scippo contro una sua parrocchiana, davanti alla chiesa, si mette all'inseguimento del malvivente, senza paura e con coraggio, e riesce nell'intento di far arrestare il bandito. Il protagonista è un sacerdote di 38 anni, Don Martino Rebecchi.

In manette è finito un marocchino di 35 anni che aveva scippato la borsa a una 71enne davanti alla chiesa di Sant'Antonio Maria Zaccaria, in via San Giacomo, a Milano.

L'inseguimento

E' successo alle 17.30 di domenica. Il prete ha chiamato la polizia dicendo che stava inseguendo uno scippatore e ha guidato al telefono le volanti che poi hanno raggiunto e bloccato lo straniero in piazza Abbiategrasso.

L'anziana è stata trasportata in condizioni non gravi all'ospedale per la caduta. Dopo l'arresto, alla donna sono stati restituiti i suoi beni.