Navigli, arrestato spacciatore: in casa aveva 65 grammi di cocaina

I carabinieri sono arrivati a lui grazie ad alcune segnalazioni di spaccio. Lo hanno bloccato in strada, nella tarda serata del 5 giugno, e hanno poi deciso di perquisire anche l'abitazione di via Pestalozzi (zona San Cristoforo), dove l'italiano (un 48enne disoccupato) vive insieme alla compagna.

E la "soffiata" era giusta: in casa, infatti, l'uomo nascondeva 65 grammi di cocaina (in cucina) suddivisa in pezzi da uno, cinque e dieci grammi, oltre a un unico pezzo da venti grammi che evidentemente era "riservato" a un piccolo pusher.

Oltre alla droga, gli sono stati trovati - e sequestrati due bilancini di precisione e strumenti per consumare il crack, oltre a 170 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato. Ha un precedente per furto.