Milano, arrestato il terrore dei bancomat: così rapinava gli anziani in pieno centro città. Video

Aveva trasformato quel "triangolo" di città nel suo personalissimo territorio di caccia. Lì - tra corso Vercelli, viale Paniniano e viale Coni Zugna - aveva trovato costantemente i suoi obiettivi e le sue vittime. Sempre lì, però, l'ultima volta ha trovato i poliziotti, che hanno messo fine alla sua carriera criminale.

Ahmed Abou Elhamd Abbas Ahmed - cinquantotto anni, italiano ma di origine egiziana, con precedenti per furto - è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti del commissariato Porta Genova con l'accusa di rapina per dodici colpi messi a segno in alcuni bancomat Unicredit - tranne un atm di Banca Intesa - del centro città tra il 5 marzo 2016 e l'8 novembre 2017.

Video | Il rapinatore in azione: uno dei colpi

L'uomo, hanno accertato i poliziotti, colpiva sempre allo stesso modo: si avvicinava alle vittime, aspettava che inserissero il codice Pin per il prelievo e poi - sfruttando anche il suo metro e novanta di altezza e il fisico imponente - le spintonava per afferrare i soldi e fuggire. Nel suo mirino sono finiti sempre atm Unicredit e sempre anziani, tranne in un caso - il suo unico "errore" - in cui ha cercato di rapinare un uomo dei duemila euro appena "ritirati". Il giovane, però, ha inseguito il rapinatore, lo ha raggiunto nella sua auto e ha riconquistato il denaro.

Le indagini del commissariato, guidato da Manfredi Fava, sono partite proprio dalla denuncia dell'uomo. A quel punto, i poliziotti hanno collegato tutte le rapine commesse in zona con lo stesso modus operandi e sono riusciti a tracciare un triangolo per delimitare i potenziali prossimi obiettivi del rapinatore. Dopo giorni di controlli e di appostamenti, gli agenti hanno fermato il sospettato in strada fingendo un controllo e hanno scattato una foto della sua carta d'identità.

Quando le vittime lo hanno riconosciuto, per lui sono scattate le manette. Nei dodici colpi che gli vengono contestati - ma presto gli agenti lo incolperanno di altri sette - il malvivente era riuscito a rapinare 18mila euro in contanti: una parte di quei soldi sono poi stati inviati in Egitto, dove vivono tuttora i suoi figli.

Il cinquantottenne, che vive ad Abbiategrasso e lavorava saltuariamente per un'impresa di pulizie, ora si trova nel carcere di San Vittore.