Corso Genova, uomo fermato in strada e preso a bottigliate in faccia per venti euro

In due lo avrebbero avvicinato con la scusa di un'indicazione. Poi lo avrebbero colpito, avrebbero preso il bottino e sarebbero fuggiti. Un uomo di quarantaquattro anni, cittadino italiano, ha denunciato alla polizia di essere stato aggredito e rapinato alle 4.30 della notte tra giovedì e venerdì in corso Genova a Milano.

Il 44enne, stando al suo racconto, stava camminando in direzione Darsena, quando due persone - da lui descritte come nordafricane - lo avrebbero fermato con il pretesto di chiedergli un'informazione. Dopo pochi secondi, però, uno dei due gli avrebbe rotto una bottiglia di vetro in faccia per poi rubargli il portafogli, al cui interno c'erano soltanto venti euro.

L'uomo, con una vistosa ferita al volto, è stato soccorso da un equipaggio del 118 ed è poi stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano, anche se fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli agenti delle Volanti, allertati proprio dai soccorritori, hanno già raccolto la sua denuncia.