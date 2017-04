Ragazzini accerchiati e derubati di tutto: notte di choc in via Voghera

Una rapina ai danni di alcuni ragazzini è purtroppo andata in scena nella notte in via Voghera (zona Tortona). Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine i giovani, 20enni, mentre stavano tornando a casa dopo una serata, sono stati letteralmente accerchiati da una gang di coetanei.

Alla polizia non sono riusciti a dare molti particolari, se non che i criminali parlassero italiano con difficoltà. Le vittime sono state minacciate - non è chiaro se i malviventi abbiamo tirato fuori delle lame - e sono stati derubati di tutto.

Hanno consegnato i cellulari e contanti, circa 200 euro raccolti tra i vari portafogli. Nonostante lo choc, nessuno è rimasto ferito. I malviventi sono subito scappati verso Porta Genova. Dalla centrale operativa della questura sono state immediatamente inviate delle pattuglie, ma per il momento le ricerche non sono state fruttuose.

Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.