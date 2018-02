Tentata rapina in farmacia con colluttazione: preso dopo alcuni giorni

Era entrato nella farmacia di Porta Genova, il 30 gennaio, e aveva cercato di rubare alcuni prodotti esposti nel negozio. Ma uno dei farmacisti se n'era accorto e aveva ingaggiato una colluttazione, prima nel tentativo di bloccarlo e poi per farlo allontanare. L'immagine della colluttazione, ripresa dalla telecamera di sorveglianza del negozio, è stata utile perché un agente di polizia, durante un normale controllo in un parco di via Conca del Naviglio, ha riconosciuto l'uomo proprio dagli abiti indossati.

Gli agenti stavano controllando cinque uomini - tutti tossicodipendenti e frequentatori del Sert - mercoledì 7 febbraio nel parchetto di Conca del Naviglio: uno di loro si mostrava parecchio nervoso a fronte di un controllo a suo dire inutile. Un agente si è però accorto, appunto, che l'uomo indossava gli stessi vestiti del rapinatore ripreso dalla telecamera: così è stato fermato. Si tratta di un 46enne già noto alla polizia per reati contro il patrimonio.