Rapina e folle rissa all’Esselunga di via Solari a Milano: arrestati tre ladri, ferito un vigilante

Un tentativo di rapina, uno scontro fisico tra i tre malviventi, i vigilantes e i poliziotti e, infine, le manette.

Scene folli lunedì pomeriggio all’Esselunga di via Solari a Milano, dove tre persone - due uomini e una donna - sono state arrestate dalla polizia con le accuse di rapina impropria e danneggiamento aggravato.

A finire in manette sono stati un ventinovenne di El Salvador - irregolare in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio -, una sua connazionale di trentasette anni - anche lei con precedenti, ma con regolare permesso di soggiorno - e un quarantasettenne peruviano, irregolare e già noto alla giustizia.

Rapina e rissa all’Esselunga di Milano

Teatro della follia è stato il punto vendita in zona Porta Genova, dove - verso le 15 - il ventinovenne ha cercato di rubare due bottiglie di vodka, per un valore di circa trenta euro.

Sorpreso mentre cercava di superare le casse, il giovane si è immediatamente scagliato contro due vigilantes e uno dei cassieri, con i due complici - che stavano attendendo all’esterno - che sono subito accorsi in suo aiuto.

Da lì ne è nato uno scontro fisico a calci e pugni, che neanche l’intervento delle Volanti è riuscito a fermare. Anzi, alla vista degli agenti, i tre malviventi hanno definitivamente perso il controllo e il ventinovenne ha strappato i pantaloni e la polo della divisa di uno dei poliziotti che cercava di fermarlo.

Dopo alcuni momenti di tensione, non senza fatica, i tre sono stati bloccati, ammanettati e portati al carcere di San Vittore. Uno dei vigilantes aggrediti - un cittadino bengalese di cinquanta anni - è invece finito al Policlinico dopo aver ricevuto alcuni pugni in faccia: le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.