Vanno a rapinare la banca, ma trovano solo le monetine: malviventi fuggono a mani vuote

Uno ha finto di essere un normale cliente e si è messo in fila. L'altro, invece, è andato direttamente verso il cassiere con la lama in pugno. Per entrambi, però, il finale non è stato esattamente quello sperato.

Tentata rapina lunedì mattina all'Ubi Banca di viale Coni Zugna a Milano, teatro del blitz di due malviventi che hanno cercato di svuotare le casse della filiale. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, uno dei due rapinatori ha puntato un taglierino contro un dipendente dell'Ubi e gli ha chiesto di consegnargli i contanti.

Lui e il complice, che inizialmente aveva recitato la parte del cliente, si sono poi accorti però che le casse erano temporizzate e che quindi avrebbero potuto portare via soltanto qualche monetina. A quel punto, si sono allontanati e sono scappati a mani vuote.

A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della banca, che hanno subito chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti sono ora sulle tracce dei rapinatori "sbadati".