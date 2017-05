Litigano per motivi di viabilità in via Solari: ciclista preso a pugni da un automobilista

Si prendono a pugni per motivi di viabilità. E' successo martedì sera in via Solari a Milano.

A raccontare l'episodio alla polizia è uno dei protagonisti, un ciclista. L'uomo, un italiano di ventuno anni, ha riferito di essere stato aggredito da un automobilista. Stando al racconto della vittima, il conducente della vettura avrebbe prima suonato il clacson insistentemente ma poi, pretendendo che il ciclista si spostasse dalla strada, sarebbe sceso dall'auto per aggredirlo.

Il ragazzo ha rifiutato le cure mediche ma ha comunque denunciato tutto alla polizia.