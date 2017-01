Rischio gelo: slitta l'apertura della passerella di Porta Genova

1 / 2

E' in ritardo il cantiere per costruire la nuova passerella tra Porta Genova e il quartiere di via Tortona. E' stata eseguita la prima gettata dicemento ed è stato disattivato l'impianto elettrico, ma a causa del gelo non è stato possibile effettuare altre gettate di cemento e, per questo motivo, l'apertura del passaggio è slittata: inizialmente era prevista addirittura per la fine del 2016, poi per la fine di gennaio 2017.

I commercianti e i residenti della zona non sono contenti e sottolineano che, in previsione delle basse temperature, si sarebbe potuto iniziare ben prima coi lavori, visto che il degrado dell'attuale ponte (chiuso per manutenzione straordinaria) era già emerso mesi fa.

Il 23 gennaio 2017 è previsto un incontro pubblico, organizzato dal comune di Milano, per aggiornare sulla realizzazione della passerella, essenziale per ricomporre un quartiere oggi spaccato in due.

COME SARA' IL NUOVO PONTE DI PORTA GENOVA