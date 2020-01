Milano ricorda Guido Crepax con un murale di 400 metri

Quattrocento metri di street art dedicati a Guido Crepax e a Valentina, il suo personaggio più noto. L'inaugurazione si è tenuta sabato in via san Cristoforo grazie alla disponibilità del condominio del civico 97 di via Savona e di Ferrovie dello Stato (proprietari dei muri). La realizzazione è stata a cura dell'associazione di artisti We Run the Streets, vincitori del bando pubblico indetto dal Municipio 6, ed è stata possibile grazie a vari sponsor tra cui il Mudec, la cui sede è poco distante.

L'opera è intitolata "Un muro che unisce": «Un presidio di cultura importante - si legge in una nota del Municipio - fortemente voluta per omaggiare una figura centrale della cultura milanese e per restituire alla Città un luogo abbandonato fino a poco tempo fa. Con un’opera che parla di identità e di apertura, di storia e di futuro, di arte e di innovazione, in una parola: di Milano».

E non è tutto: sempre dal Municipio 6 è arrivata, recentemente, la proposta di cambiare l'ititolazione al Ponte delle Milizie per intitolarlo proprio a Crepax. L'idea del murale è stata avanzata nel 2018 dai figli di Guido Crepax e da Nicoletta Cicalò, vice presidente dell'associazione Around Richard. All'inaugurazione eraono presenti tra gli altri l'assessore alla cultura Filippo Del Corno e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.