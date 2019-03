Incidente in corso Genova, due auto si scontrano e colpiscono un tram

Un incidente tra due auto ha finito per coinvolgere anche un tram della linea 2, quando uno dei due veicoli l'ha urtato. È accaduto in corso Genova verso le 9:30 del 19 marzo.

Una delle auto, dopo essersi scontrata con un'altra, ha finito per andare contro il 2, che stava passando proprio in quel momento. Dalle 9:45 Atm ha dovuto deviare i tram 2 e 14 per consentire l'arrivo della polizia locale. Nessuna persona è rimasta ferita a causa dello schianto. La circolazione dei mezzi di superficie è ripresa normalmente alle 10:05. Secondo un lettore di MilanoToday che ha assistito all'incidente, lo schianto sarebbe avvenuto a causa di un "sorpasso azzardato" e avrebbe provocato un tilt del traffico nella zona.

Lo scorso 11 febbraio un tram era stato coinvolto in un altro incidente, questa volta molto grave, in corso di Porta Romana. Un uomo di 39 anni era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto dal mezzo, mentre un'altra persona era stata portata via in codice verde, per un malore.