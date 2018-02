Droga nel vano "segreto" dell'auto: arrestati due spacciatori

Hanno cercato di disfarsi delle chiavi di un'auto mentre gli agenti della squadra mobile li inseguivano a piedi: tutto inutile, perché non solo i due sono stati raggiunti e catturati, ma poi è stata rintracciata anche la vettura. E' successo nella zone di Porta Genova, a Milano: i due malviventi - marocchini con precedenti per droga - utilizzavano l'auto come nascondiglio per conservare gli stupefacenti.

Rintracciata la vettura (una Mercedes) a Trezzano sul Naviglio, gli agenti hanno scoperto un vano artigianale (accessibile soltanto con un telecomando nascosto sotto la moquette) in cui erano nascosti 4 chili di cocaina già divisa in 15 involucri. E c'era anche un bilancino di precisione. Il telecomando per l'apertura del vano entrava in funzione soltanto dopo avere acceso il quadro elettrico dell'automobile e contestualmente azionato il tergilunotto posteriore.

Uno stratagemma originale e ben studiato che, però, non è stato sufficiente ai due a impedire ai poliziotti di scoprire la droga che nascondevano. In casa dei malviventi, poi, sono stati sequestrati più di 26 mila euro in contanti. I due sono stati arrestati con l'accusa di spaccio.