Non dà da mangiare al figlioletto di quattro anni e minaccia la ex moglie: arrestato 37enne

Lei lo aveva chiamato per sapere come stesse il bimbo. Lui le ha risposto che se si fosse presentata a casa l’avrebbe “ammazzata”. Ed è quello che stava cercando di fare se non fosse intervenuta la polizia.

Un uomo di trentasette anni, un cittadino romeno già finito in carcere in passato, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Poco dopo le 13, il trentasettenne ha minacciato e aggredito la sua ex moglie - una connazionale di trenta anni - nella casa di viale Famagosta in cui l’uomo vive insieme al figlioletto di quattro anni.

La vittima, terrorizzata, è fuggita in strada e ha chiesto l’intervento della polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno visto il trentasettenne che usciva dal palazzo insieme al bimbo e che continuava a scagliarsi contro la donna.

Per l’uomo, a quel punto, sono scattate le manette. Quella mattina, hanno accertato i poliziotti, l’ex marito violento non si era preoccupato di dar da mangiare al figlio - anche lui più volte vittima di maltrattamenti - e non lo aveva accompagnato a scuola.

La trentenne ha invece raccontato che le liti, le vessazioni e le violenze andavano avanti ormai da tempo, tanto che lei lo aveva già denunciato - l’uomo era stato arrestato - e aveva deciso di lasciarlo.