Trascinato sull'asfalto per decine di metri dai ladri: passante sventa il furto di un furgone

Ha visto due ladri che stavano rubando un furgone e non si è girato dall'altra parte. Ha cercato di fermarli in tutti i modi. Letteralmente. Ha rischiato di rimanere ferito, ma fortunatamente non è successo nulla di grave. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 11 luglio in via Zurigo a Milano (zona Bisceglie); protagonista del fatto un uomo di 54 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 14 quando il 54enne ha visto due uomini che avevano rotto il finestrino di un furgone Opel e stavano cercando di rubarlo. Prima ha ingaggiato una colluttazione con i malviventi e quando loro hanno deciso di battere in ritirata ha cercato di bloccarli: si è appeso al finestrino della loro Mercedes Classe A ed è stato trascinato per diverse decine di metri, fino a quando non ha lasciato la presa ruzzolando sull'asfalto.

L'uomo non ha saputo fornire elementi utili alle indagini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.