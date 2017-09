Milano, si masturba su una panchina nei pressi di una scuola: denunciato in piazza Tripoli

Beccato a masturbarsi su una panchina in piazzale Tripoli, nei pressi di una scuola, viene denunciato per atti osceni aggravati in luogo pubblico. A finire nei guai per le sue abitudini sessuali - l'uomo infatti avrebbe candidamente ammesso l'episodio - è un uomo bulgaro di 61 anni.

A segnalare l'accaduto alla polizia martedì pomeriggio sono stati alcuni adetti dell'Amsa, la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Gli impiegati si erano allarmati anche perché sulla piazza sia affaccia il giardino dell'istituto comprensivo Statale Massaua dove, oltre la siepe, alcuni bambini stavano giocando. L'intervento degli agenti delle volanti arriva alle 14.

I poliziotti trovano l'uomo addormentato sulla panchina. Lo straniero ha ammesso il fatto, spiegando di averlo fatto subito dopo pranzo, prima del pisolino.