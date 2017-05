Esce dal lavoro e viene accerchiato da cinque rapinatori: minacciato col coltello

Un uomo di trentacinque anni, cingalese, ha subìto una rapina alle sette e un quarto di mattina di sabato 6 maggio, a Milano.

E' successo in via Foppa. L'uomo aveva appena finito il suo turno di lavoro in panetteria ed era a piedi quando cinque persone gli si sono avvicinate puntandogli contro un coltello e intimandogli di consegnare il denaro.

Il trentacinquenne aveva con sé 600 euro, che ha dato ai rapinatori. Questi si sono subito dileguati e alla vittima non è rimasto altro che chiamare la polizia.