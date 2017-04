Via Foppa, commercianti in guerra col Comune per i cantieri M4

Ancora polemiche tra commercianti e Comune di Milano sui cantieri della futura M4, la quarta linea del metrò (quinta in ordine di arrivo, però). Polemiche che perdurano ormai da diversi anni, tra annunci di accordi per ridurre al minimo i disagi, fondi (soldi) per risarcire in parte le attività commerciali che subiscono la vicinanza con ruspe e transenne, lamentele e attacchi su accordi non rispettati.

Questa volta la diatriba va in scena in via Foppa, dove le transenne sono state posate secondo i progetti originari e quindi troppo vicine ai negozi, almeno secondo i gestori che lamentano il mancato rispetto di accordi già presi.

L'accordo risale a circa due settimane fa: il Comune di Milano accettò di spostare il solos delle betoniere e quindi Marco Granelli, assessore alla mobilità, si rese disponibile ad arretrare il perimetro del cantiere rispetto alle vetrine. Promessa soltanto verbale, s'intende, ma che ai negozianti era parsa sufficiente. E invece, appunto, le transenne sono state posizionate secondo il progetto originario.

E non è tutto. I commercianti lamentano anche l'assenza o l'inadeguatezza della segnaletica per indicare ai clienti come raggiungere i negozi.