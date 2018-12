Esplode un tubo dell'acqua, via Giambellino allagata: cede l'asfalto, strada chiusa. Foto

Via completamente allagata. Qualche pezzo di asfalto saltato. E macchine, evidentemente, costrette a cambiare percorso.

Disagi venerdì mattina in via Giambellino, dove - verso le 12.30 - un tubo dell'acqua è esploso all'altezza del civico 153. La rottura della tubatura ha inevitabilmente causato l'allagamento della carreggiata, con alcuni centimetri di asfalto che hanno ceduto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale. Gli stessi ghisa hanno informato che la strada è chiusa da piazza Tirana a via dei Sanniti.

Ancora ignote, ad ora, le cause della rottura del tubo, ma sembra - stando alle prime informazioni raccolte - che in zona non siano in corso dei lavori. Non è escluso quindi che la tubatura sia esplosa da sola.

[#ProntoIntervento] Chiusa al traffico via Giambellino, da piazza Tirana a via dei Sanniti → largo Giambellino, lavori rete fognaria #Milano https://t.co/oGDzD7OLEI — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 28 dicembre 2018