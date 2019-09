Giambellino imbrattata dai vandali con decine di scritte: "No alle ciclabili, sì ai parcheggi"

"Attento, arriva la ciclabile sui nostri parcheggi"; "Assessore Maran vergogna"; "No ciclabile, sì posteggio". Sono solo alcune delle scritte comparse a decine nel giro di un paio di notti in zona Giambellino, tra via Tortona e via Vespri Siciliani. Un vero e proprio blitz vandalico eseguito contro la realizzazione di piste ciclabili.

Tutte le scritte, con le quali sono stati imbrattati muri, facciate di palazzi e carreggiate delle strade, recano la firma 'Rmv', la stessa che a fine agosto in zona Solari aveva accompagnato una richiesta di dimissioni degli assessori a Mobilità e Urbanistica del comune di Milano, Marco Granelli e Pierfrancesco Maran.

Al momento non si sa a quale o quali autori possa riferirsi la sigla 'Rmv', che sembra voler invitare i cittadini a protestare per chiedere maggiori parcheggi e meno piste ciclabili. “Attenzione una pista ciclabile eliminerà molti parcheggi”, si legge su uno dei tanti edifici imbrattati.

Il piano di riqualificazione del Giambellino

Il 2 settembre sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Giambellino. Nella zona, in base al progetto illustrato a fine luglio, verranno piantumati più alberi, molte barriere architettoniche saranno eliminate e verrà creata una nuova pavimentazione in pietra. Il cantiere, come precisato da Palazzo Marino in una nota, servirà a dare un nuovo volto al quartiere.

I lavori, che riguarderanno un’area di circa 21mila mq, prevedono anche l’incremento e il miglioramento dei percorsi pedonali, la riqualificazione del sistema di pubblica illuminazione, l’inserimento di nuovi alberi e arbusti dotati di impianto di irrigazione che cambieranno lo scenario del parterre centrale in cui passa la tranvia, il miglioramento dell’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento e messa in sicurezza delle banchine di attesa di ATM delle fermate 'Via Giambellino Piazza Tirana' e 'Via Giambellino Via Odazio', con la realizzazione di percorsi per ipovedenti e transenne in acciaio a protezione delle stesse.