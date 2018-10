Via Quarti, spacciatore 51enne beccato con marijuana e 10mila euro in casa: arrestato

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio della Questura di Milano hanno fatto irruzione nella sua casa di via Quarti intorno alle 8 in seguito a indagini avevano portato a individuarlo quale probabile soggetto dedito allo spaccio. Un 51enne di origine jugoslava è stato arrestato dalla polizia per detenzione di droga.

L’attività investigativa svolta dai poliziotti era incentrata su una zona popolare di periferia e in uno stabile che nel passato era stato teatro di azioni ostili alle forze dell’ordine da parte dei residenti.

Si è conclusa quando, al termine della perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, bilancino di precisione, macchina sigillante sottovuoto e del denaro contante di vario taglio per un valore complessivo di 10.120 euro, dei quali 10.000 conservati all’interno di una cassetta di sicurezza portatile e suddivisi in 10 blocchetti da mille euro.