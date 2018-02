Spaccata in un negozio di telefonia: poi scappano a piedi

Spaccata in un negozio di telefonia di via Lorenteggio nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. E' successo in piena notte, verso le quattro. Qualcuno però ha visto tutto e ha avvertito il numero di emergenza.

Ad agire tre persone a bordo di una vecchia Ford Fiesta, utilizzzata come ariete. I malviventi sono riusciti a prelevare oggetti dal negozio e a riporli in auto, ma nel frattempo è arrivata sul posto la polizia. I tre hanno quindi cercato di fuggire a bordo dell'auto, si sono scontrati con la volante e hanno abbandonato la vettura sul posto per dileguarsi a piedi, facendo perdere le loro tracce.

Nella Fiesta è comunque rimasta la refurtiva (telefoni e computer), che è stata restituita al proprietario del negozio.