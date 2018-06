Lorenteggio, presidio antisgombero davanti alla sede di Aler

Presidio sotto la sede di Aler di viale Romagna per protestare contro il paventato sgombero delle famiglie (occupanti per necessità) di via Lorenteggio 181. E' stato organizzato dagli stessi abitanti nonché dai sindacati Sicet-Cisl e Unione Inquilini e si terrà il 21 giugno a partire dalle 9.

Si tratta di 5 nuclei familiari con 12 minori a carico, tutti iscritti alle scuole della zona e seguiti o dalla Caritas, o dalle parrocchie, o dalle associazioni di volontariato di quartiere.

Il 10 maggio i tecnici incaricati da Aler avrebbero dovuto staccare la luce e l'acqua costringendo di fatto le famiglie ad allontanarsi dall'edificio, ma un altro presidio organizzato sempre dagli abitanti e con la partecipazione dei sindacati aveva fatto soprassedere. Da allora, però, nessuna notizia da Aler circa novità future.

"Dopo due anni di censimenti e mobilità di tutti gli inquilini regolari residenti al civico 181, solo due famiglie senza contratto hanno vista accolta la propria domanda di regolarizzazione, a fronte di almeno una quindicina di nuclei segnalati dalle organizzazioni scriventi, con 5 famiglie ancora in sospeso" scrivono Sicet e Unione Inquilini in una nota. Il presidio inizierà alle 9 del mattino.