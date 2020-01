Pestato con violenza da tre persone, ritrovato in casa in un lago di sangue

Un uomo di 43 anni, G.M.C., è stato trovato in un appartamento in gravi condizioni dopo essere stato picchiato ripetutamente in testa e al volto.

Il fatto è avvenuto domenica notte a Milano in via Simone Saint Bon, zona Forze Armate. Per cause da accertare, infatti, il 43enne sarebbe stato brutalmente pestato da 3 persone, così hanno riferito alcuni testimoni che hanno chiamato il 113.

Intervenuto il 118, il 43enne aveva riportato una grave ferita lacero contusa alla testa e otorragia all'orecchio destro. Dopo essere stato stabilizzato, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Non sono ancora note le circostanze e le motivazioni della colluttazione, se un furto finito male o una discussione tra persone che si conoscevano. Indaga la polizia.