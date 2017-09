Rissa in via Giambellino: uomo pestato a calci e pugni in strada da quattro "sconosciuti"

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo. E nel giro di pochi secondi quella che sembrava una "normale" lite si è trasformata in una rissa e in un'aggressione folli e brutali.

Notte di violenza, quella tra giovedì e venerdì, in via Giambellino a Milano. A farne le spese è stato un uomo di trentadue anni - cittadino marocchino - finito all'ospedale San Carlo per le botte ricevute.

Poco dopo la mezzanotte, la vittima - stando a quanto finora ricostruito dalla Questura - avrebbe iniziato a discutere con quattro persone fuori da un locale e sarebbe poi stato picchiato. Lui stesso, ascoltato dagli agenti, ha raccontato di non conoscere gli aggressori, poi fuggiti, anche se le sue parole non convincono del tutto.

Il trentaduenne, colpito con violenza al capo e al volto, è rimasto sull'asfalto quasi al centro della strada, provando più volte a rialzarsi senza mai riuscirci. Soccorso da un'ambulanza, l'uomo è stato poi trasferito all'ospedale San Carlo: le ferite che ha riportato sono serie, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La polizia è invece ora alla ricerca degli aggressori.