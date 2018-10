Minaccia tutti con una bottiglia rotta e rapina una supermercato: arrestato 35enne a Milano

Un ragazzo brasiliano di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina. Le indagini, condotte dal Commissariato Lorenteggio sono state avviate a seguito di un intervento degli agenti della volante la sera del 15 ottobre per un furto di merce in un supermercato di via Lorenteggio. L'uomo è stato notato da un addetto alla sicurezza aggirarsi fra gli scaffali del reparto profumeria con una borsa di grosse dimensioni prelevando dei prodotti che aveva occultato all'interno.

I poliziotti hanno identificato il 35enne, accompagnato per gli accertamenti del caso in commissariato. Sulla base delle descrizioni diramate in precedenza dalla Centrale Operativa della Questura, relative al responsabile di alcune rapine avvenute ai danni di esercizi commerciali anche in altre zone della città e grazie anche alla testimonianza di un dipendente, gli agenti lo hanno riconosciuto quale autore di una rapina avvenuta il 24 settembre scorso presso un supermercato di viale Bezzi. Raggiunta l'uscita, l'autore aveva però fatto attivare il sistema antitaccheggio. Una volta scoperto, di fronte a diversi dipendenti dell'esercizio intervenuti, aveva spaccato a terra una bottiglia di vetro per minacciarli.

Informato delle operazioni, il pubblico ministero di turno ha condiviso in pieno le osservazioni sui gravi indizi di colpevolezza in ordine alla rapina e sui presupposti del fermo di polizia, cioè il concreto pericolo di fuga e la possibilità di reiterazione, essendo l’uomo sprovvisto di un documento di identità, in Italia senza fissa dimora, con vari alias, nullafacente e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Per questo è stato portato al Carcere di San Vittore.