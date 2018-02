Milano, rapina a mano armata in un centro scommesse: fanno irruzione con le pistole

Rapina a mano armata in un centro scommesse di Milano in zona Romolo. Domenica sera da paura per i dipendenti dell'agenzia, un negozio Golbet in via Ettore Ponti.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, che indagano, attorno alle 19 hanno fatto irruzione nel locale due uomini armati di pistola e con i caschi integrali a coprire i volti. Dopo aver minacciato il personale, sono scappati via con l'intero incasso della giornata, ancora da quantificare.