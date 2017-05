Accerchiato da due donne e due uomini: rapina in strada nella notte a Milano

Rapina in strada, in piena notte, a Milano. Erano quasi le quattro e mezza di mercoledì 31 maggio quando quattro persone, due uomini e due donne, hanno colpito un uomo di trent'anni dello Sri Lanka che stava camminando da solo in via Cascina Corba (zona Primaticcio).

Quando si trovava in prossimità dell'incrocio con via dei Narcisi, il trentenne è stato avvicinato dapprima dalle due donne, poi dagli uomini che erano armati (uno di pistola, l'altro di coltello).

Sotto la minaccia delle armi, lo srilankese si è visto costretto a consegnare quello che aveva: un centinaio di euro in banconote ed un Iphone. I rapinatori si sono poi dileguati e alla vittima non è rimasto altro che chiamare la polizia.