Vespe nell'asilo, un bambino va in ospedale

Paura nella mattinata di mercoledì 25 settembre a Milano, in zona Lorenteggio-Frattini, in una scuola materna. E' scoppiato l'allerta a causa di un "attacco" di vespe nel giardino della scuola, che è situata in via Barzilai.

Secondo quanto riferito anche da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), intorno a mezzogiorno alcuni bambini sono stati punti dagli insetti, pertanto le maestre hanno chiesto aiuto. I sanitari del 118 hanno trasportato un bambino di tre anni al pronto soccorso della clinica De Marchi, visitando e medicando sul posto altri piccoli.

In via Barzilai sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che però non hanno individuato il nido di vespe "colpevole" dell'attacco. In ogni caso nel pomeriggio non sono stati segnalati altri casi.