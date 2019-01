Degrado in Lorenteggio 181, cento volontari puliscono il cortile e gli stabili

Più di cento persone hanno aderito all'iniziativa di pulizia dello stabile Aler di via Lorenteggio 181, lanciata dal Laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio e da altre associazioni territoriali. Le squadre di volontari (tra cui alcuni residenti del complesso) si sono messe al lavoro dalle 10 di sabato mattina e hanno proseguito per oltre quattro ore.

Presente Amsa (che ha fornito gratuitamente le attrezzature per la pulizia e i camion di servizio per caricare gli oggetti raccolti) e presenti anche le istituzioni, con il consigliere comunale David Gentili (Milano Progressista), Santo Minniti (Pd, Presidente del Municipio 6) e il parroco della chiesa di via Giambellino, don Renzo Marnati.

Lo stabile di via Lorenteggio 181 è particolarmente degradato e oggetto di progetti di riqualificazione che, tra l'altro, prevedono l'abbattimento di un'ala quasi interamente occupata abusivamente. Uno sgombero "preventivo", al fine di liberare completamente quell'ala, non era andato a buon fine a maggio 2018 per un presidio di abitanti e comitato antagonista locale.