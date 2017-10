Nasconde una pistola dentro una vecchia tv: l'arma era pronta a sparare, arrestato 25enne

Nascondeva una pistola col colpo in canna e pronta per sparare dentro un vecchio televisore conservato in bagno. E' stato scoperto ed arrestato per porto abusivo di armi da fuoco. Protagonista: un ragazzo di 25 anni, nato a Sarajevo ma da tempo in Italia. L'uomo è finito in manette durante un controllo domiciliare presso l'appartamento occupato abusivamente in via Paolo Segneri, a Lorenteggio.

La perquisizione era degli agenti dell'Ufficio investigazioni generali e operazioni speciali (Uigos) del Commissariato Lorenteggio, guidati da Giovanni Giammarusti. I poliziotti hanno controllato l'abitazione del 25enne, già monitorato da alcuni giorni. La pistola, una Star calibro 7,65, era conservata insieme ad altri 5 proiettili. Si tratta di un'arma rubata durante una rapina in provincia di Novara nel 2011: per questo motivo il ragazzo è anche indagato per ricettazione, oltre che per l'occupazione abusiva.