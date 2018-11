Sfonda la porta in piena notte, entra in casa e terrorizza l'ex compagna e la figlia: arrestato

Si presenta in piena notte in casa dell'ex compagna, in Largo Cavalieri di Malta, con l'idea - dirà poi l'uomo ai carabinieri - di sorprenderla con il suo amante. E dopo aver sfondato la porta e aver terrorizzato la donna, una 39enne peruviana, e la figlia 15enne dei due, sparisce prima dell'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile.

La pattuglia, arrivata dopo la chiamata della signora, alle 2 di venerdì, non trova più il violento che però si ripresenta tre ore più tardi, attorno alle 5. Nel secondo round per il marito non c'è scampo: a vincerlo, stavolta, sono i militari che lo arrestano in flagranza per atti persecutori.

Aveva appena schiaffeggiato la donna, che non è rimasta ferita. La stessa ex convivente riferisce poi ai carabinieri che non era la prima volta che l'uomo, un peruviano suo coetaneo già noto alle forze dell'ordine, si comportava in maniera violenta ma che non aveva mai denunciato per il timore di ritorsioni.