Picchia e trascina per i capelli una donna incinta in strada: interviene un passante

Aggressione in strada, in viale Caterina da Forlì, alle dieci di sera del 28 luglio. Lo racconta a MilanoToday un passante intervenuto per difendere la vittima, una donna che si è poi scoperto essere incinta di sei mesi.

Il lettore, all'altezza della farmacia, si è trovato di fronte a un uomo che prendeva a pugni una donna e la trascinava per i capelli. Così ha chiamato il numero di emergenza 112: sul posto si sono precipitate la polizia e tre ambulanze. L'intervento ha fatto sì che non vi fossero conseguenze peggiori per la donna, che comunque sembrerebbe stare bene, così come il figlio in grembo.