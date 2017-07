Piazzale Negrelli: finiti i lavori di riqualificazione

Si conclude l'intervento per la riqualificazione di piazzale Negrelli e via Parenzo. L'inaugurazione si terrà il 12 luglio alle sette e mezza del pomeriggio con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Marco Granelli (mobilità), Gabriele Rabaiotti (lavori pubblici) e Carmela Rozza (sicurezza).

L'area, circa 6.750 metri quadri, era in gran parte di proprietà privata fino al 2013 quando, dopo un lungo contenzioso con i proprietari, è stata completamente acquisita dal Comune che ha così potuto dare il via alla riqualificazione di una piazza che fino a oggi era in condizioni di particolare degrado: priva di pavimentazione, percorsi pedonali indefiniti e non protetti e carente illuminazione pubblica.

Piazzale Negrelli si trova a ridosso del Naviglio Grande, vicino a via Lodovico il Moro, via Parenzo e via Ernesto Rossi e costituisce non solo un pezzo di città da restituire ai suoi abitanti ma anche uno snodo importante d’interscambio tra Milano e i comuni di Buccinasco e Corsico, nonché capolinea della linea tranviaria 2 che la collega direttamente con il centro.

Grazie all'intervento è stato possibile riorganizzare e razionalizzare lo spazio pubblico, mantenendo la priorità del capolinea del tram 2 ma valorizzando gli spazi dedicati al verde, prevedendo vialetti pedonali delimitati da alberi che occupano oltre il 50% del nuovo piazzale e creando un'area sosta per 123 veicoli, anch'essa circondata da filari di alberi.

Gli interventi di ristrutturazione hanno migliorato l’utilizzo degli spazi di uso pubblico a vantaggio degli spostamenti pedonali, veicolari e del trasporto pubblico, garantendo maggiore fluidità dei veicoli in transito, razionalizzando le funzioni, mantenendo le condizioni di sicurezza delle stesse.

I percorsi pedonali sono connessi con la passerella pedonale sul Naviglio Grande che collega via Lodovico il Moro con l’Alzaia del Naviglio recentemente realizzata nell’ambito dei lavori effettuati durante l'Esposizione Universale.