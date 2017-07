Blocca il traffico con la bici, poi insegue i passanti armato di coltello: ciclista arrestato

Invita un ciclista a spostarsi dalla carreggiata per far passare le auto che erano dietro e continuavano a suonare il clacson. Lui non gradisce il suo intervento. E, dopo aver abbandonato la bici in strada, tira fuori un coltellaccio - lungo 21 centimetri e largo 5 - e si lancia all'inseguimento dell'uomo, che era in compagnia della moglie e di un loro amico. "Vi scanno, vi ammazzo", grida mentre brandisce la lama e con diversi fendenti prova a colpire la sua 'preda' sul petto.

La mattinata di violenza

Mattinata d'orrore, quella di domenica, per tre cittadini milanesi: aggrediti senza motivo da un pluripregiudicato marocchino di 40 anni, Arrouch Tarik. Lo straniero, che per fortuna non è riuscito nel suo intento violento, è stato arrestato dalla polizia - avvertita dai passanti sotto choc - mentre cercava di disfarsi del coltello poco distante dal luogo dell'assalto.

Il primo incontro tra il 40enne e le sue vittime, tutti di 35 anni, avviene in via Giambellino, intorno alle 10. Non è chiaro per quale ragione l'arrestato si fosse fermato in mezzo alla strada con la propria bici, ostacolando di fatto tutte le auto. Dopo l'intervento di uno dei passanti, l'uomo in un primo momento sembra recepire l'invito garbato e si sposta sul marciapiedi.

L'inseguimento col coltello

Poco dopo, però, incalza il trio di passanti e dagli insulti iniziali passa quasi subito ai fatti, tirando fuori il coltello che portava nascosto in un calzino. Mentre la moglie e l'amico corrono per cercare riparo, l'uomo prova a far calmare l'esagitato che tenta di accoltellarlo. A quel punto i tre - che portavano a spasso anche un cagnolino - scappano e si rifugiano all'interno del passo carrabile di un condominio. L'aggressore non riesce ad entrare e da fuori continua ad insultarli, mentre fa stridere la lama del coltello con l'alluminio della cancellata.

Quando sente le sirene della polizia, il 40enne cerca di scappare. Viene raggiunto dalle volanti in Largo Balestra. Ha precedenti per ricettazione, resistenza, furto, rissa e rapina. Portato a San Vittore con l'accusa di tentato omicidio, per lui - nel frattempo - è arrivato il nulla osta per l'espatrio.