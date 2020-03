Milano, incidente in via Giambellino, travolta da un'auto: gravissima una donna di 52 anni

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda la 52enne che è stata travolta da un'auto in via Giambellino a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidene è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma sembra che la donna stesse attraversando la strada. Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

I sanitari hanno riscontrato un grave trauma cranico e l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivata in Coma. I medici del nosocomio milanese stanno facendo di tutto per salvarle la vita.