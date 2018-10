Grosso incidente in via Bisceglie: furgone si ribalta e finisce contro un'auto schiacciandola

E' di tre feriti il bilancio di un grosso incidente stradale avvenuto in via Bisceglie - poco prima che diventi via Pietro Giordani - alle 3.46 di giovedì. Un furgone e un'auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento all'incrocio con via Lorenteggio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e un'automedica. I feriti - due uomini di 41 e 49 anni e una donna 62enne - sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali San Carlo, Policlinico e San Paolo.

Presente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia locale incaricata dei rilievi per comprendere l'esatta dinamica dello schianto. Il furgone si ribaltato lateralmente ed ha perso parte del suo carico mentre l'auto, una Fiat Panda, aveva la carrozzeria frontale completamente schiacciata.