Incendio a Milano: le fiamme devastano un appartamento in via dei Tulipani, un morto

Notte d'incendi a Milano nel Milanese dove si sono verificati tre roghi in poche ore. Le fiamme hanno devastato un'azienda a Parabiago, un appartamento in via dei Tulipani, in zona Lorenteggio, e il tetto di uno stabile dismesso delle Ferrovie dello Stato in via Rucellai, a Greco Pirelli.

In particolare, l'incendio scoppiato nell'abitazione in via dei Tulipani ha provocato la morte di un anziano. Secondo quanto raccontato dai vigili del fuoco del comando provinciale, attorno alle 3.30, al civico 14, sono intervenuti con quattro automezzi, avvertiti dai vicini di casa. Dopo aver domato le fiamme, all'interno dell'appartamento la tragica scoperta. La vittima, spiega la polizia che indaga, è un uomo di 70 anni.

Lo stabile, un edificio di cinque piani, è stato evacuato durante le operazioni di soccorso. Un altro abitante del condominio, un ragazzo di 29 anni, è rimasto intossicato ma senza gravi conseguenze. Per il momento non si conoscono le cause dell’incendio e sono in corso tutti gli accertamenti necessari per comprenderle.